Взрывы на аэродроме в Беларуси: какими будут последствия?

Какой будет реакция?

По мнению Григория Нижникова, очень показательно, что белорусские и российские власти выбрали тактику замалчивания: "Это значит, что они совершенно не были к этому готовы. То есть то, что случилось, стало для них достаточно шоковой ситуацией, не было четкой стратегии, как на это реагировать".

Эксперт считает, что это особенно показательно на фоне предупреждений о том, что какая-либо "операция" может заставить Беларусь вступить в войну. "Ни Москва, ни Минск не хотят сейчас разрушать существующий статус-кво. Москва довольна тем, как ситуация складывается в Беларуси. А для Лукашенко важно показывать, что он держит ситуацию под контролем. В данном случае эта атака не к месту - ни тем, ни этим, поэтому лучше ее просто игнорировать".