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СМИ: Новые выводы министерства США о причине пандемии Covid-19

rus.tvnet.lv
СМИ: Новые выводы министерства США о причине пандемии Covid-19
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Фото: Zigres/Shutterstock

Газета Wall Street Journal сообщает, что министерство энергетики США определило возможную причину пандемии Covid-19. По данным ведомства, пандемия могла быть вызвана утечкой в ​​одной из лабораторий Китая. 

Отвечая на это сообщение в СМИ, Китай в понедельник, 27 февраля, отверг обвинения.

Как сообщила газета Wall Street Journal, заключение об утечке было упомянуто в секретном отчете разведки, который был предоставлен Белому дому и ключевым членам Конгресса. Ранее министерство энергетики США не могло определиться с тем, как появился вирус.

По словам людей, которые читали секретный отчет 

такой вывод министерство сделало с "низкой достоверностью", тем самым обратив внимание на то, что различные министерства не могут точно определиться с происхождением Covid-19.

Вывод, который, как сообщается, основан на новых данных, имеет важное значение, поскольку министерство работает с сетью национальных лабораторий, некоторые из которых проводят сложные биологические исследования.

Пекин в очередной раз отверг обвинения, а представитель министерства иностранных дел призвал "прекратить распространять заявления об утечках из лабораторий, прекратить клеветать на Китай и прекратить политизировать этот вопрос".

"Авторитетные научные выводы, сделанные совместно китайскими экспертами и экспертами Всемирной организацией здравоохранения, не указывают на то, что это была лабораторная утечка", заявил представитель Китая.

В воскресенье Белый дом заявил, что в разведывательном сообществе США нет единого мнения по этому вопросу.

Четыре спецслужбы США считают, что Covid-19 возник в результате естественной передачи, а две другие не определились с одной конкретной позицией, сообщает Wall Street Journal.

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