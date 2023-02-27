Левитс: внутренняя безопасность Латвии имеет такой же приоритет, как и внешняя защита

Левитс посетил Рижский центральный участок Рижского регионального управления Госполиции и 3-ю часть Рижского регионального управления VUGD.

Как сообщили в пресс-службе президента, после осмотра рабочих помещений обеих служб и бесед с сотрудниками президент высоко оценил самоотверженность сотрудников Госполиции и VUGD, выполняющих свои обязанности в непригодных для работы помещениях. Левитс выразил огромную благодарность за профессиональную работу полицейских и пожарных-спасателей, обеспечивающих безопасность жителей Латвии.

После беседы Левитс сказал, что визит подтвердил сказанное им неоднократно ранее, а именно, что внутренняя безопасность страны, в том числе укрепление и развитие служб внутренних дел, должны быть приоритетом Латвии в той же степени, что и внешняя безопасность и повышение боеспособности национальных вооруженных сил. "Для гражданина безопасность - неделимое понятие, включающее в себя как внешнюю, так и внутреннюю безопасность. Радует, что в госбюджете на 2023 год предусмотрено дополнительное финансирование МВД, но финансирование необходимо продолжать увеличивать и в последующие годы ", - сказал Левитс.

Руководство Госполиции и VUGD проинформировало президента о дальнейших планах по улучшению условий службы в связи с ожидаемым увеличением бюджетных средств.

Левитс отметил, что в службах внутренних дел нужна не только модернизация с точки зрения технического обеспечения и условий работы, но и оптимизация ресурсов для более эффективной работы. От этого выиграют все - и работники, и население Латвии, убежден Левитс.