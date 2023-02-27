Какой термометр самый точный?

Что такое порог высокой температуры? Эксперты говорят, что он может колебаться от 38,5 до 39 градусов, но это индивидуально, поэтому важно знать, какая температура является нормальной для каждого конкретного человека. Она может быть выше 36,6 или ниже.

Для проведения измерений Aizliegtais paņēmiens отобрала трех человек, которые чувствовали себя плохо в течение примерно одной недели. Программа выдала каждому участнику термометры.

Их задачей было сделать четыре замера каждым термометром в течение двух дней и использовать все термометры по очереди.

Программа выбрала следующие термометры:

1.Термометр с металлической жидкостью, 60 % которой составляют галлий, 23,5 % индий, еще 16,5 % олово,

2. Цифровой термометр с металлическим зондом,

3. Инфракрасный термометр, с помощью которого температура определяется дистанционно от тела, то есть он должен быть направлен точно на лоб на расстоянии трех сантиметров,

4. Налобная термометрическая полоска предназначена для приблизительного определения температуры,

5. Ртутный термометр

Исследование показало, что показания иногда расходились, и даже на несколько долей. Но следует напомнить, что, по словам экспертов, главное - зафиксировать, повышена температура или нет, а второе - не слишком ли она высока.

Программа напоминает: первое и главное лекарство - пить воду, чтобы убрать воспалительные вещества.

Весь сюжет передачи (на латышском языке) можно посмотреть тут!