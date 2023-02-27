Как украинские беженцы помогают экономике ЕС

А что может потерять Украина?

Женщина с флагами ЕС и Украины Фото: Getty Images

По словам главы НБУ Андрея Пышного, украинцы - это ценнейший актив для экономики принявших их стран, но при этом существует опасность, что беженцы, интегрировавшись в общество этих стран, они уже не захотят вернуться в Украину.

"Люди начинают выстраивать социальные связи, формировать карьерные перспективы, изучают язык, культуру, заводят друзей. Начинают формироваться совсем другие перспективы, не связанные с Украиной, и это едва ли не самый большой риск. Мы можем потерять лучших" , - говорит глава НБУ.

В министерстве экономики ожидают, что в первый год после окончания войны в Украину вернутся около 3 миллионов беженцев, во второй - 1,5 млн человек, а всего - около трех четвертей всех, кто покинул страну из-за войны.

А в Центре экономической стратегии (ЦЭС) полагают, что за границей может остаться от четверти до половины украинских беженцев.

Эксперты центра говорят, что более склонными к возвращению считаются пожилые люди, люди с более низким уровнем образования, а также те, кто работал до войны. А это значит, что и без того крайне тяжелая демографическая ситуация в Украине может лишь усугубиться.

Как говорит директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова, по прогнозам ее института, в 2023 году на одну женщину в Украине будет приходиться 0,8 ребенка при минимальном для нормального воспроизводства населения уровне в 2,2. На деле этот показатель может оказаться еще ниже.

Она считает, что украинки, которые смогли найти хорошую работу в Европе, едва ли захотят вернуться, равно как и те, у кого дети заканчивают там школы и имеют все шансы поступить в европейские университеты, потому что "это не просто пропуск на европейский рынок труда, это привилегированный пропуск".