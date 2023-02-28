Латвийский клуб шеф-поваров завоевал серебряную медаль в конкурсе Global Chef Challenge European Grand Prix 2023, сообщает RUS.LSM.
Латвийские повара одержали победу в престижном конкурсе
Латвийские повара одержали победу в престижном конкурсе
Конкурс организуется Worldchefs и Итальянской кулинарной федерацией. Мероприятие прошло в Римини.
В номинации Global chef challange Senior серебряная медаль была присуждена шеф-повару Нильсу Гевеле и его помощнице Агате Батраге (Ресторан Ferma). В номинации лучший веганский шеф-повар золотую медаль с приглашением участвовать в финале мирового этапа, который пройдет в Сингапуре в октябре 2024 года, завоевал повар Динарс Звидриньш (Entresol) и помощница Екатерина Епифанова (Ferma). Серебряную медаль завоевал молодой шеф-повар Агате Батрага.
Возглавляла латвийскую команду, работа которой была высоко оценена руководством Worldchefs Association, Светлана Ришкова, пишет портал.
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