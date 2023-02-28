Латвийские повара одержали победу в престижном конкурсе

В номинации Global chef challange Senior серебряная медаль была присуждена шеф-повару Нильсу Гевеле и его помощнице Агате Батраге (Ресторан Ferma). В номинации лучший веганский шеф-повар золотую медаль с приглашением участвовать в финале мирового этапа, который пройдет в Сингапуре в октябре 2024 года, завоевал повар Динарс Звидриньш (Entresol) и помощница Екатерина Епифанова (Ferma). Серебряную медаль завоевал молодой шеф-повар Агате Батрага.