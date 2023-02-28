"Наверно, встречаю не тех мужчин": распались отношения Линды Мурниеце

Этот факт Линда Мурниеце подтвердила изданию Privātā Dzīve. "Мне особо нечего комментировать. Скажу лишь то, что меня больше огорчил тот факт, что прошлой весной улетел мой любимый попугай Йоко, чем отсутствие Эдгара. Сейчас я считаю это одним из незначительных случаев в моей жизни. Наверное, я встречаю не тех мужчин", - говорит Мурниеце.

В качестве причины расставания она указывает то, что мнения обоих резко расходились в различных ситуациях, да и по политическим вопросам не было единого мнения.

Линда и Эдгар состояли в романтических отношениях около года. Они были знакомы уже несколько лет, и давно были признаки того, что им суждено быть вместе, но этому мешали различные жизненные ситуации, такие как пропущенный рейс и отложенный ужин.

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