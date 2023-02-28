Утром во вторник, 28 февраля, вещание телеканалов и радиостанций в нескольких регионах России было прервано сообщением об угрозе ракетного удара, сообщает "Медуза", а также некоторые Telegram-каналы.
Фото, видео ⟩ На радио и ТВ в России появилось сообщение об "угрозе ракетного удара". МЧС сообщило о взломе
"Внимание, внимание, объявляется воздушная тревога! Всем проследовать в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара!" - звучало в эфире телевидения и радио.
Сообщение появилось на каналах "Суббота", 2×2 и ТНТ4 и в радиоэфире в Москве, Московской и Ленинградской областях, Воронеже и Белгороде.
МЧС России заявило, что произошел взлом серверов радиостанций и телеканалов. "Данная информация является ложной и не соответствует действительности!" - подчеркивается в Telegram-канале ведомства.
Повторное сообщение
Около 10:45 по латвийскому времени радио и ТВ в российских регионах повторно передали сигналы воздушной тревоги, передает Русская служба Би-би-си. МЧС снова заявило о хакерской атаке.
Известно, что сигналы тревоги прозвучали в Воронежской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае. Власти этих регионов заявили, что обстановка в них контролируемая и без происшествий, а также призвали жителей сохранять спокойствие.
22 февраля в нескольких городах России по радио также прозвучало сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Тогда МЧС также заявило, что серверы радиостанций были взломаны. За день до этого, когда Путин выступал с посланием Федеральному собранию, сайты российских телеканалов, которые транслировали речь президента России, подверглись DDoS-атаке.
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