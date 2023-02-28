Фото, видео ⟩ На радио и ТВ в России появилось сообщение об "угрозе ракетного удара". МЧС сообщило о взломе

"Внимание, внимание, объявляется воздушная тревога! Всем проследовать в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара!" - звучало в эфире телевидения и радио.

Сообщение появилось на каналах "Суббота", 2×2 и ТНТ4 и в радиоэфире в Москве, Московской и Ленинградской областях, Воронеже и Белгороде.

МЧС России заявило, что произошел взлом серверов радиостанций и телеканалов. "Данная информация является ложной и не соответствует действительности!" - подчеркивается в Telegram-канале ведомства.

Повторное сообщение

Около 10:45 по латвийскому времени радио и ТВ в российских регионах повторно передали сигналы воздушной тревоги, передает Русская служба Би-би-си. МЧС снова заявило о хакерской атаке.

​Известно, что сигналы тревоги прозвучали в Воронежской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае. Власти этих регионов заявили, что обстановка в них контролируемая и без происшествий, а также призвали жителей сохранять спокойствие.

22 февраля в нескольких городах России по радио также прозвучало сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Тогда МЧС также заявило, что серверы радиостанций были взломаны. За день до этого, когда Путин выступал с посланием Федеральному собранию, сайты российских телеканалов, которые транслировали речь президента России, подверглись DDoS-атаке.