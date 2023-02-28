Путин наградил Стивена Сигала орденом

В указе говорится, что награда присуждена "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества".

Напомним, Стивен Сигал получил российское гражданство в начале ноября 2016 года. Паспорт ему вручил лично Владимир Путин. В мае 2018 года актер был среди гостей, приглашенных на инаугурацию, а в августе 2018-го он был назначен спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Летом 2015 года Стивен Сигал вместе с членами байкерского клуба "Ночные волки" побывал в аннексированном Россией Севастополе. В августе 2022 года он посетил колонию в Еленовке, где в результате взрыва погибли украинские военнопленные.

Американский актер Стивен Сигал прославился ролями в боевиках "Над законом", "Смерти вопреки", "Помеченный смертью", "Во имя справедливости", "В осаде" и других. У актера черный пояс по айкидо. Его герой Нико был популярен в странах бывшего СССР и Восточной Европы.

В 2018 году прокуратура Лос-Анджелеса сообщила, что рассматривает в отношении Сигала дело о домогательствах. Среди обвинявших его женщин ​- актриса Дженни Маккарти и журналистка Лиза Герреро. После появились и другие обвинения, но актер и его представители все отрицали.