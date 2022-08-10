Американский актер Стивен Сигал посетил колонию в Еленовке, где в результате взрыва погибли украинские военнопленные. О визите Сигала в Еленовку сообщил российский пропагандистский телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegarm-канале, пишет "Медуза".
Стивен Сигал посетил колонию в Еленовке, где погибли украинские военнопленные
Сигалу показали обломки американских ракет, которые "подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных", заявил Соловьев.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что Стивен Сигал снимает документальный фильм "о войне в Донбассе".
Стивен Сигал снимет фильм о войне в Украине— Вот Так (@vottak_tv) August 9, 2022
Как заявил глава «ДНР» Денис Пушилин, актер «хочет изменить взгляд на эту войну». «При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были, и поэтому мир не знает правду», — объяснил Пушилин pic.twitter.com/IuWNY4VDVZ
Стивен Сигал с 2016 года является гражданином России. В 2018 году актер стал спецпредставителем российского МИДа по гуманитарным связям с США. В 2021 году он вступил в партию "Справедливая Россия - За правду".
Как сообщалось, 29 июля в результате взрыва в колонии в поселке Еленовка на территории самопровозглашенной ДНР погибли 53 украинских военнопленных, еще более 70 получили ранения. Всего в колонии находились 193 человека, большинство - представители отряда "Азов".
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