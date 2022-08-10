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Стивен Сигал посетил колонию в Еленовке, где погибли украинские военнопленные

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Стивен Сигал посетил колонию в Еленовке, где погибли украинские военнопленные
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Актер Стивен Сигал и глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин
Актер Стивен Сигал и глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин Фото: https://twitter.com/vottak_tv/

Американский актер Стивен Сигал посетил колонию в Еленовке, где в результате взрыва погибли украинские военнопленные. О визите Сигала в Еленовку сообщил российский пропагандистский телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegarm-канале, пишет "Медуза".

Сигалу показали обломки американских ракет, которые "подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных", заявил Соловьев.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что Стивен Сигал снимает документальный фильм "о войне в Донбассе".

Стивен Сигал с 2016 года является гражданином России. В 2018 году актер стал спецпредставителем российского МИДа по гуманитарным связям с США. В 2021 году он вступил в партию "Справедливая Россия - За правду".

Как сообщалось, 29 июля в результате взрыва в колонии в поселке Еленовка на территории самопровозглашенной ДНР погибли 53 украинских военнопленных, еще более 70 получили ранения. Всего в колонии находились 193 человека, большинство - представители отряда "Азов".

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