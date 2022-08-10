Стивен Сигал посетил колонию в Еленовке, где погибли украинские военнопленные

Стивен Сигал снимет фильм о войне в Украине



Как заявил глава «ДНР» Денис Пушилин, актер «хочет изменить взгляд на эту войну». «При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были, и поэтому мир не знает правду», — объяснил Пушилин pic.twitter.com/IuWNY4VDVZ