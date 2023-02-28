Фото ⟩ Открытие концепт-пространства для знакомства со вкусами и проведения мероприятий

Галерея: Открытие концепт-пространства

В день открытия для посетителей были подготовлены различные активности и сюрпризы. На мероприятии выступала группа Citi Zēni, музыкальным сопровождением занимались DJ Aspirins, DJ Линда Самсонова и мастер перкуссии Оскар Деко. На открытии в числе первых попробовали вкусные закуски и игристые напитки такие известные в обществе люди, как мультихудожник Кашерс (Каспарс Блумс-Блуманис), фуд-стилист и автор рецептов Линда Вилмансоне, телеведущий Роберто Мелони, ведущий мероприятий Валдис Мелдерис и другие.

Соавтор бренда BURZMA Арвис Земанис рассказал, что на открытие пришло более 500 гостей. Они первыми получили возможность почувствовать аутентичную и разнообразную атмосферу, оценить захватывающий интерьер, а также насладиться превосходными комбинациями блюд и напитков.

На площади более 1500 квадратных метров на четвертом этаже торгового центра Galerija Centrs для посетителей открыты две зоны - Grab&Go и Rest&Taste. Здесь можно насладиться мексиканской кухней от L-Taco, грузинской кухней от Hačapuri и азиатской кухней от Ginger. Кроме того, Boom Cafe предложит блюда бистро, пиццу в дровяной печи приготовит Vīnkalni, пельмени и блины можно будет купить в Zeest, об изысканных суши позаботится DERBRUDER, а Holy Sip предложит освежающие коктейли и закуски.