Государственная полиция совместно с полицией самоуправления объявила март "Месяцем безопасной Риги", поэтому меры наблюдения и контроля по нескольким направления будут усилены, сообщили агентству LETA в Госполиции.
В марте полиция будет усиленно следить за общественным порядком в Риге
В марте полиция будет усиленно следить за общественным порядком в Риге
В течение всего месяца правоохранительные органы будут усиленно следить за дорожным движением и контролировать уличную преступность, усилят меры по поиску разыскиваемых лиц, работу по уменьшению распространения наркотиков.
В марте, когда с приходом весны на улицах появится больше горожан и туристов, полиция будет уделять особое внимание порядку и безопасности в столице.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!
Ключевые слова