Центральное управление муниципальной полиции Риги 11 февраля этого года в 18:11 получило информацию об агрессивном пассажире в троллейбусе 17-го маршрута. Стражи порядка прибыли на место происшествия в 18:14, где констатировали, что контролер Rīgas satiksme получил несколько ударов по телу и лицу от упомянутого агрессора, который после произошедшего сбежал.
Избил контролера в троллейбусе 17-го маршрута: полиция просит опознать мужчину
Избил контролера в троллейбусе 17-го маршрута: полиция просит опознать мужчину
Начат административный процесс, ведутся поиски напавшего.
Если вы можете опознать мужчину с фотографий, звоните по номеру телефона 110, 67181204 или 67181918.
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