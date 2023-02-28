Избил контролера в троллейбусе 17-го маршрута: полиция просит опознать мужчину

Центральное управление муниципальной полиции Риги 11 февраля этого года в 18:11 получило информацию об агрессивном пассажире в троллейбусе 17-го маршрута. Стражи порядка прибыли на место происшествия в 18:14, где констатировали, что контролер Rīgas satiksme получил несколько ударов по телу и лицу от упомянутого агрессора, который после произошедшего сбежал.