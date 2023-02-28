Фото ⟩ В Риге задержана группа наркодилеров; изъяты 20 кг марихуаны, деньги и BMW X6

В феврале этого года Госполиция начала уголовный процесс в связи с тем, что в Риге действует организованная группа, занимающаяся реализацией наркотиков в крупном размере.

Выяснилось, что в группе по меньшей мере четверо участников и у каждого своя роль в преступлении. 18 февраля этого года сотрудники полиции в сотрудничестве с бойцами подразделения Omega, сотрудниками батальона специальных задач Рижского регионального управления Госполиции и стражами порядка батальона дорожной полиции реализовали несколько спланированных заранее операций по задержанию. В результате в Риге, в микрорайоне Шампетерис, были задержаны все четверо возможных участников преступной группировки.

Среди задержанных - мужчины 1981, 1995 и 1996 годов рождения, а также женщина 2000 года рождения. Двое из них ранее уже попадали в поле зрения полиции в связи с совершением преступлений.

В ходе обысков, в том числе в конспиративных местах, было найдено и изъято примерно 20 кг марихуаны, 50 граммов кокаина и 50 граммов гашиша. Кроме того, изъяты 7000 евро, которые, вероятно, были получены преступным путем, а также семь автомобилей.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части 3 статьи 253.1 Уголовного закона - за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических и психотропных веществ с целью их реализации или за реализацию наркотических средств или психотропных веществ, если это совершено организованной группой или в крупном размере. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором на срок до трех лет.

20 февраля ко всем задержанным была применена мера пресечения - арест.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.