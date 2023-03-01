Фото и видео ⟩ Авария и погоня в Плявниеках: юноше за разбитую Tesla придется заплатить тысячи

Созданная в Латвии платформа общего пользования Tesla OX drive указывает, что автоводитель, который стал виновником ДТП, убегая от Госполиции, управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и пользуясь чужой идентичностью.
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OX drive подчеркивает, что передача идентичности пользователя платформы другому человеку категорически запрещена и является одним из самых тяжелых нарушений, поэтому для человека, который это сделал сознательно, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие, размер штрафа может составить 25,5 тыс. евро.
"Есть только несколько случаев, когда мы ведем себя строго против пользователей нашей платформы, и один из них - передача идентичности пользователя другому человеку. В мире платформ общего пользования опыт показывает, что в таких случаях автоводитель относится к управлению транспортным средством безответственно.
Часто он не имеет прав или лишен их, управляет транспортным средством под воздействием алкоголя или других опьяняющих веществ, существенно нарушает правила дорожного движения, а в случае ДТП покидает место происшествия и не берет на себя ответственность.
Обычно это молодые люди. В свою очередь, передача идентичности - это не только "помощь" члену семьи или другу, мировая практика показывает, что это бывает и своего рода бизнес - продавать право пользования платформой и получать за это вознаграждение", - считает сооснователь OX Drive Юхан Карма.
Ответственность за покрытие убытков и нарушения, вызванные в Риге на выходных, придется взять на себя зарегистрированному на платформе пользователю 2001 года рождения, который передал другому лицу доступ к управлению транспортным средством.
За передачу доступа другому лицу предусмотрен штраф в размере 1000 евро, за управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения - 2500 евро, за безрассудную езду - 3000 евро, за бегство с места происшествия - 1000 евро. Зарегистрированный пользователь также обязан возместить нанесенный транспортному средству ущерб - в размере около 18 тысяч евро. Таким образом, общая сумма штрафа составляет около 25 500 евро.
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Для работающей с прошлого года в Латвии платформы это вторая серьезная авария. Следует подчеркнуть, что за этот период платформой пользовались более 20 тысяч водителей, которые в сумме проехали на машинах платформы более миллиона километров и сэкономили 110 тонн выбросов СО2.
Пользователем платформы может стать только лицо, имеющее водительское удостоверение и установленный стаж. При регистрации на платформе его пользователи обязуются только сами управлять транспортным средством, не передавая это право другому лицу или другому пользователю платформы.
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