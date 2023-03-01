Фото и видео ⟩ Авария и погоня в Плявниеках: юноше за разбитую Tesla придется заплатить тысячи

Фото: Авария Tesla в Плявниеках

Ответственность за покрытие убытков и нарушения, вызванные в Риге на выходных, придется взять на себя зарегистрированному на платформе пользователю 2001 года рождения, который передал другому лицу доступ к управлению транспортным средством.

За передачу доступа другому лицу предусмотрен штраф в размере 1000 евро, за управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения - 2500 евро, за безрассудную езду - 3000 евро, за бегство с места происшествия - 1000 евро. Зарегистрированный пользователь также обязан возместить нанесенный транспортному средству ущерб - в размере около 18 тысяч евро. Таким образом, общая сумма штрафа составляет около 25 500 евро.

Видео: Авария Tesla в Плявниеках

Для работающей с прошлого года в Латвии платформы это вторая серьезная авария. Следует подчеркнуть, что за этот период платформой пользовались более 20 тысяч водителей, которые в сумме проехали на машинах платформы более миллиона километров и сэкономили 110 тонн выбросов СО2.

Пользователем платформы может стать только лицо, имеющее водительское удостоверение и установленный стаж. При регистрации на платформе его пользователи обязуются только сами управлять транспортным средством, не передавая это право другому лицу или другому пользователю платформы.