Согласно результатам проведенного в 2022 году исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka", в прошлом году каждый третий житель Латвии, или 36%, хотя бы раз начал заниматься самолечением, руководствуясь доступной в Интернете информацией.
Какие группы жителей начинают самолечение по информации в Сети чаще всего?
Специалисты надеются, что большинство из этих респондентов способны критически оценивать качество доступной информации и распознавать ситуации, когда лечение в домашних условиях может быть опасным и когда необходимо обратиться за консультацией к сертифицированному специалисту. Хотя чаще всего самолечением занимаются женщины и люди с высшим образованием беспокойство вызывает тот факт, что самолечением сравнительно часто увлекается и молодое поколение.
Поиск информации в Интернете, в том числе в случаях, когда человека настигли какие-либо проблемы со здоровьем, кажется вполне обыденным. Это подтверждает и исследование Индекса здоровья Mana Aptieka & Apotheka", в котором каждый третий респондент признал, что хотя бы раз в прошлом году начинал лечение, руководствуясь информацией, найденной в Интернете. Каждый пятый или 22% опрошенных признались, что делали это неоднократно. Хотя может показаться, что посещение врачей могло быть в определенной степени связано с финансовыми возможностями людей, результаты исследования этого не подтверждают, а именно: чаще всего самолечение по доступной в Интернете информации начинали люди со средне-высоким (34%) и высоким (36%), реже - респонденты с низким доходом (26%).
В целом исследование пришло к заключению, что женщины (36% всех опрошенных женщин) больше, чем мужчины (25% всех опрошенных мужчин), увлекаются самолечением. По результатам исследования "Индекс здоровья 2022 года" можно получить представление, что собой представляет среднестатистический респондент, охотно занимающийся самолечением, - это женщина 35-44 лет с высшим образованием и высокими доходами.
Частично опровергнут и миф о том, что такое самолечение свидетельствует о необразованности человека и неспособности оценивать риски для своего здоровья. Результаты исследования индекса здоровья показывают, что в прошлом году самолечением чаще всего занимались лица с высшим образованием (36%), 30% со средним и средним специальным образованием и 27% с основным образованием.
Анализируя данные по возрастным группам, можно сделать вывод, что больше всего (37%), самолечением занимались респонденты в возрасте 35-44 лет, 32% - лица в возрастной группе 45-54 лет, а реже всего (26%) - пенсионеры в возрасте 64-75 лет.
Пожилые люди доверяют врачу, а не Интернету
Агнесе Ритене, фармацевт аптечной сети Mana aptieka, заведующая Tukuma Centra aptieka: "Оценивая результаты исследования Индекса здоровья, мы надеемся, что относительно большое количество респондентов, признавшихся, что лечились, опираясь на доступную в Интернете информацию, умеют критически оценивать прочитанное и способны распознать ситуации, когда лечение в домашних условиях может быть опасно для здоровья и срочно требуется обратиться к специалисту. Сравнительно много - 27% молодых людей в возрасте 18-24 лет как минимум раз или несколько раз в прошлом году лечились по найденным в Интернете советам.
В любом случае самолечение, полагаясь только на найденные в Интернете советы, может быть опасным, если не оценивается надежность и безопасность источника информации, а также если неправильно оценены симптомы и тактика лечения или для лечения были приобретены несоответствующие лекарства, пищевые добавки или другие продукты. Существенный риск несут ошибки в приеме приобретенных лекарств. Закономерно, что самолечением реже всего занимаются пожилые люди и сельские жители, так как исторически в этих группах сложилась высокая зависимость от рекомендаций врача. Лекарства содержат активные вещества и предназначены для применения в определенных случаях и в определенной дозе, поэтому, прежде чем принимать решение о начале самолечения, безопаснее все же проконсультироваться со своим семейным врачом или фармацевтом в аптеке".
Безопаснее спросить семейного врача или фармацевта
Причины, по которым люди выбирают не обращаться к своему семейному врачу за консультацией, а начать лечение самостоятельно, бывают разными. "Иногда семейный врач недоступен, а иногда люди считают, что симптомы временные, ситуация несерьезная, поэтому считают, что не нужно беспокоить врача. Да, в случае простуды в первые несколько дней не требуется какого-либо специфического лечения, скорее - симптоматическое, однако, если симптомы не исчезнут за первые пару дней, обязательно следует обратиться за советом к своему семейному врачу или фармацевту. Также следует напомнить о возможности позвонить на консультативный телефон семейного врача по номеру телефона 66016001 - здесь можно получить гораздо более безопасный и ценный совет в случаях, когда семейный врач недоступен или недостижим. Как известно, Интернет предлагает неограниченный объем информации, но в то же время следует учитывать, что в нем можно найти самую разнообразную информацию, в том числе и противоречивые советы. С другой стороны, самолечение может быть рискованным. Интернет можно использовать как ресурс для получения информации только в том случае, если уверены в своей способности критически оценивать прочитанное и отличать достоверную информацию от сомнительной", - подчеркивает семейный врач Дарта Гейжане.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!