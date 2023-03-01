Какие группы жителей начинают самолечение по информации в Сети чаще всего?

В любом случае самолечение, полагаясь только на найденные в Интернете советы, может быть опасным, если не оценивается надежность и безопасность источника информации, а также если неправильно оценены симптомы и тактика лечения или для лечения были приобретены несоответствующие лекарства, пищевые добавки или другие продукты. Существенный риск несут ошибки в приеме приобретенных лекарств. Закономерно, что самолечением реже всего занимаются пожилые люди и сельские жители, так как исторически в этих группах сложилась высокая зависимость от рекомендаций врача. Лекарства содержат активные вещества и предназначены для применения в определенных случаях и в определенной дозе, поэтому, прежде чем принимать решение о начале самолечения, безопаснее все же проконсультироваться со своим семейным врачом или фармацевтом в аптеке".

Причины, по которым люди выбирают не обращаться к своему семейному врачу за консультацией, а начать лечение самостоятельно, бывают разными. "Иногда семейный врач недоступен, а иногда люди считают, что симптомы временные, ситуация несерьезная, поэтому считают, что не нужно беспокоить врача. Да, в случае простуды в первые несколько дней не требуется какого-либо специфического лечения, скорее - симптоматическое, однако, если симптомы не исчезнут за первые пару дней, обязательно следует обратиться за советом к своему семейному врачу или фармацевту. Также следует напомнить о возможности позвонить на консультативный телефон семейного врача по номеру телефона 66016001 - здесь можно получить гораздо более безопасный и ценный совет в случаях, когда семейный врач недоступен или недостижим. Как известно, Интернет предлагает неограниченный объем информации, но в то же время следует учитывать, что в нем можно найти самую разнообразную информацию, в том числе и противоречивые советы. С другой стороны, самолечение может быть рискованным. Интернет можно использовать как ресурс для получения информации только в том случае, если уверены в своей способности критически оценивать прочитанное и отличать достоверную информацию от сомнительной", - подчеркивает семейный врач Дарта Гейжане.