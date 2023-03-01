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Жизнь россиян в Латвии. В студии - Антон Долин

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
Жизнь россиян в Латвии. В студии - Антон Долин
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Антон Долин в студии "Кто вам платит?"
Антон Долин в студии "Кто вам платит?" Фото: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня в гостях у "Кто вам платит?" - осудивший развязанную Россией войну в Украине и проживающий ныне в Латвии российский кинокритик Антон Долин. Говорим о жизни в эмиграции, о том, как Латвия (не) принимает россиян, об интеграции и моментах недопонимания с местными. 

Темы эфира:

  • О том, где сейчас дом, и горизонте планирования;
  • Проделанное в Риге - от показа и обсуждения "Кита" в Forum Cinemas до издания собственной книги "Акт неповиновения. Фильмы Джафара Панахи";
  • Опыт россиян в Латвии - публичных лиц и нет;
  • Недопонимание и обиды местных;
  • Выводы за год полномасштабной войны России в Украине.

Встречаемся в 18:00 здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook!

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