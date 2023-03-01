Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) изучает документацию о закупке продовольствия для армии на сумму 220 млн евро, выяснило агентство LETA.
KNAB изучает закупку для армии на 220 млн евро
Если в закупке будут выявлены нарушения, то последуют соответствующие меры, заявил во вторник на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции глава бюро Екаб Страуме.
Поскольку оборонный сектор является одной из сфер, куда поступают крупные средства, важно предотвращать расхищение и коррупцию, поэтому аналитики и оперативные работники KNAB уделяют ему повышенное внимание.
Страуме отметил, что Министерство обороны и его структуры сотрудничают с бюро. "У нас нет проблем с получением необходимой информации и документов", - сказал глава KNAB.
Как сообщалось, зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ в декабре прошлого года получила договор на поставку продовольствия для Национальных вооруженных сил в течение следующих пяти лет на сумму 220 млн евро.
Новый министр обороны Инара Мурниеце распорядилась провести проверку закупки армейского продовольствия. На телеканале TV3 она заявила о "неприятном" наследстве, которое получила от своего предшественника Артиса Пабрикса. Министр была удивлена необычной ситуацией - делегированием сотрудника политического бюро Пабрикса в комиссию по закупкам и его участием в принятии решений о требованиях по закупке.
По данным Firmas.lv, предприятие Zītari LZ существует уже 31 год и в настоящее время принадлежит Лауре Зелтине и адвокату Модрису Супе. Истинным его бенефициаром является Зелтиня, которая также занимает должность председателя правления. Данные из базы БПБК свидетельствуют о том, что в мае прошлого года Супе пожертвовал партии "Для развития Латвии" 2500 евро, а годом ранее - 2000 евро.
В 2021 году оборот компании составил 562 498 евро, прибыль - 141 546 евро. У предприятия имеются четыре столовые в Талси и Риге, бистро в Рое и еще несколько заведений общепита. Предприятие в основном оказывает услуги общепита предприятию Rīgas satiksme и еще ряду юридических и физических лиц.
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