KNAB изучает закупку для армии на 220 млн евро

Если в закупке будут выявлены нарушения, то последуют соответствующие меры, заявил во вторник на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции глава бюро Екаб Страуме.

Поскольку оборонный сектор является одной из сфер, куда поступают крупные средства, важно предотвращать расхищение и коррупцию, поэтому аналитики и оперативные работники KNAB уделяют ему повышенное внимание.

Страуме отметил, что Министерство обороны и его структуры сотрудничают с бюро. "У нас нет проблем с получением необходимой информации и документов", - сказал глава KNAB.

Как сообщалось, зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ в декабре прошлого года получила договор на поставку продовольствия для Национальных вооруженных сил в течение следующих пяти лет на сумму 220 млн евро.