Во вторник, 28 февраля, в 7.35 в Центр тревоги Эстонии поступило сообщение о ДТП на шоссе Пыльва-Реола в волости Камбья в Тартумаа, где столкнулись четыре автомобиля, пишет Rus.Postimees.
Фото ⟩ Тяжелое ДТП на шоссе в Эстонии: столкнулись четыре автомобиля
Авария произошла на 36-м километре дороги Пыльва-Реола в деревне Ухти в волости Камбья. По данным полиции, водитель Toyota RAV4 на пологом повороте обгонял едущий впереди микромобиль, но во время этого маневра не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с ехавшим ему навстречу автомобилем Peugeot.
В ДТП также попали внедорожник Mitsubishi, ехавший за Peugeot, и микромобиль: один из них перевернулся на бок, а другой оказался на обочине дороги, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.
В результате столкновение двух человек доставили в больницу, остальных медики скорой помощи осмотрели на месте.
Дорога на месте ДТП была скользкой.
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