Исследование ⟩ Подвергает ли Facebook цензуре посты в поддержку Украины?

Последовательности нет и в употреблении грубых слов. Пример показывает, что был удален комментарий, в котором депутат Глория Гревцова была названа "потаскухой", однако не был удален комментарий, в котором автора этого поста назвали "сукой". Опрошенные нами источники указывают: наверное не удалили, так как автор поста - публичная персона. Однако это создает противоречие, так как и Гревцова является публичной персоной.

Как уже отмечалось, в Латвии работу модераторов содержания FB обязалась исследовать и Служба государственной безопасности, в свою очередь в Литве этот вопрос уже долгое время поднят на самом высоком политическом уровне. Представители правительства многократно встречались с представителями материнской компании FB META. Последняя встреча прошла в начале февраля в Вильнюсе. Даушкас рассказывает, что результаты позитивные. После консультаций с литовскими языковыми экспертами была достигнута договоренность, что FB более не будет считать уничижительными и соответственно не будет удалять такие обозначения как "москали" и "тролли", однако по-прежнему нельзя будет использовать "кацапы".

META также предложила возможность организовать обучение для общественных активистов и лидеров мнений, на котором им более подробно объяснили бы, что можно и что нельзя писать. Однако литовцы считают, что борьба за возможность свободно высказываться на FB не окончена.

Организация Debunk.org теперь планирует исследовать, были ли сняты за нарушение и поддерживающие Россию посты.

Болгары считают, что и их протесты принесли результат. В распоряжение местных активистов и журналистов попала информация, что офис TELUS в Болгарии будет закрыт и перенесен в другую страну. В какую - конкретно еще неизвестно. Владимир Каравелов из болгарской правозащитной организации ВОЕС рассказывает, что эти перемены местные воспринимают с большими надеждами. До сих пор модерации на болгарском языке проходила в основном под надзором русских модераторов содержания, что создавало большие сомнения в объективности.

"Конечно, если хотите, можете цитировать нашу переписку, хочу лишь сказать, что я не истеричная дамочка, которая везде усматривает злой русский палец", - в какой-то момент написала Re:Baltica Сармите Пика.

Она считает, что может "фильтровать вещи без лишних эмоций", однако указывает: если FB хочет, чтобы его пользователи играли по правилам, нужно ясно сказать, что это за правила.

Перевод статьи: RUS TVNET, Александр Овсянников