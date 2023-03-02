64-летняя американская популярная певица Мадонна (Madonna) встречается с 29-летним тренером по боксу Джошем Поппером (Josh Popper), руководящим тренажерным залом Bredwinners на Манхэттене, пишет Daily Mail.
СМИ: 64-летняя Мадонна встречается с 29-летним боксером
В феврале в Сети появилось их совместное фото. По словам друзей Мадонны, Поппер является тренером ее детей.
Артистка поделилась фото с Джошем, но потом удалила снимки, а вот в аккаунте Поппера есть кадры, где он позирует рядом со знаменитостью, которая на одном из снимков прижалась к его плечу.
В краткой биографии на сайте тренажерного зала Bredwinner Джош Поппер описывается как "спортсмен на протяжении всей жизни и постоянный тренер". Он также пробует себя на телевидении. Спортсмен появился в последнем сезоне сериала "Летний дом", в котором рассказывается о группе из девяти молодых привлекательных друзей, живущих в летнем доме в Монтауке, в Ист-Хэмптоне.
Ранее Мадонна рассталась с 23-летним Эндрю Дарнеллом. Их отношения длились пять месяцев.
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