Водитель уверен, что ни в кого не врезался. Свидетельница утверждает обратное. Кто прав?

Государственная полиция пришла к выводу, что Эвалдс 9 октября 2022 года повредил припаркованную у обочины машину марки Volvo. Сам он не помнит, находился ли вблизи этого места. Впрочем, у произошедшего есть свидетельница, которая даже сфотографировала автомобиль Эвалда.

Как утверждает сам мужчина - нигде не упомянуты время и дата, когда машина была сфотографирована. "Эта свидетельница оставила записку под дворником Volvo, что она видела, кто повредил машину".

Из решения Рижского городского суда: "Очевидица в своих показаниях, предоставленных на месте происшествия, указала, что видела, как водитель минивэна (мужчина в возрасте примерно от 50 до 65 лет с бородой), осуществляя маневр обгона, врезался в припаркованную Volvo, после чего, не останавливаясь и не выходя из автомобиля, уехал с места происшествия".

Эвалдс говорит, что, судя по фотографии, на которой видна поврежденная Volvo, у его автомобиля должен быть поврежден задний правый бампер, однако там нет абсолютно ничего.

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