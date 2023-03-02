Little Big выступят на фестивале Positivus

"Little Big - это невероятно смешное и энергичное международное явление музыки, которое генерирует миллионы просмотров с впечатляющим количеством фанатов во всем мире, чье выступление на фестивале Positivus 15 июля нельзя пропустить!" - говорится в соцсетях мероприятия.

Напомним, в ноябре 2022 года лидер Little Big Илья Прусикин выступил с важным заявлением. Из-за переезда Ильи и Софьи коллектив больше не сможет выступать в полном составе.

Объявление появилось на официальной странице группы в соцсетях:

"Дорогие друзья, на данный момент в силу сложившихся обстоятельств теперь Little Big - это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут".

Отметим, что ушедшие солисты никак не прокомментировали перемены. Судя по соцсетям Макарова и Лиссова, певцы остались в России. Прусикин и Таюрская, по данным СМИ, сейчас проживают в США.

Возвращаться в родную страну Илья и Софья не планируют. Пара расположилась в Лос-Анджелесе, где буквально начала новую жизнь. Артисты продолжают активно выступать и давать концерты.

Видео: Little Big в Риге