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Little Big выступят на фестивале Positivus

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Little Big выступят на фестивале Positivus
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Little Big
Little Big Фото: https://www.instagram.com/littlebigband/

14 и 15 июля фестиваль Positivus вновь пройдет в Риге, на Луцавсале. На этот раз одними из звезд станут Little Big. 

"Little Big - это невероятно смешное и энергичное международное явление музыки, которое генерирует миллионы просмотров с впечатляющим количеством фанатов во всем мире, чье выступление на фестивале Positivus 15 июля нельзя пропустить!" - говорится в соцсетях мероприятия. 

Напомним, в ноябре 2022 года лидер Little Big Илья Прусикин выступил с важным заявлением. Из-за переезда Ильи и Софьи коллектив больше не сможет выступать в полном составе.

Объявление появилось на официальной странице группы в соцсетях:

"Дорогие друзья, на данный момент в силу сложившихся обстоятельств теперь Little Big - это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут".

Отметим, что ушедшие солисты никак не прокомментировали перемены. Судя по соцсетям Макарова и Лиссова, певцы остались в России. Прусикин и Таюрская, по данным СМИ, сейчас проживают в США.

Возвращаться в родную страну Илья и Софья не планируют. Пара расположилась в Лос-Анджелесе, где буквально начала новую жизнь. Артисты продолжают активно выступать и давать концерты.

Видео: Little Big в Риге

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