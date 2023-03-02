Боль - это чувство, знакомое каждому - в результате травмы, воспаления или других факторов в организме происходят изменения, о которых тело сообщает, создавая ощущение боли. Боль обыкновенно имеет разные виды и разную степень интенсивности, что помогает диагностировать ее причину и позволяет определить наиболее соответствующий метод лечения.
Четырехэтапный принцип лечения боли
Почему важно вовремя распознать вид боли и знать, какие обезболивающие средства использовать при болях, объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастыня.
"Согласно определению Международной ассоциации по изучению боли, боль - это неприятное ощущения и эмоции, связанные с фактическим или потенциальным повреждением тканей или схожие с ощущением, вызванным таким повреждением. Боль всегда многомерна по своей природе, и она затрагивает сенсорные, эмоциональные и когнитивные аспекты. Следует учитывать, что каждый человек чувствует боль индивидуально и реакция на нее может быть разной - на это влияют физические и психологические особенности человека. Чувство боли может усиливать подавленное настроение, депрессия или грусть, тогда как радость и приподнятые эмоции могут уменьшать ее. Чтобы определить подходящее и эффективное лечение боли, в первую очередь необходимо понять вид и интенсивность боли", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
Критерии оценки и исследования боли
Несмотря на субъективную природу боли, для ее оценки и исследования используются стандартизированные измерения и методы. Виды боли можно классифицировать по разным критериям:
- по локализации - головная, зубная, суставная боль или боль в других частях тела;
- по патофизиологическому механизму - боль может быть ноцицептивной, т. е. возникло повреждение тканей, вызывающее раздражение болевых рецепторов, или нейропатической - такую боль вызывают нарушения проведения импульсов по нервным волокнам;
- по причине боли - объективная причина - травма или воспаление, приведшие к повреждению тканей - без объективной причины - психогенная, соматоформная боль, вызванная расстройствами восприятия;
- по длительности боли - острая боль продолжительностью до четырех недель или хроническая боль продолжительностью более четырех недель.
При оценке интенсивности боли чаще всего используют визуальную аналоговую шкалу, позволяющую индивидууму самостоятельно анализировать, оценивать и отмечать степень боли по шкале в порядке возрастания:
- 0 - боли нет;
- 1-3 - боль незначительная;
- 4-6 - боль умеренная;
- 7-9 - боль выраженная;
- 10 - боль невыносимая.
Стратегия терапии боли основана на оценке боли в дополнение к активному опросу пациента.
Четыре шага к эффективному лечению боли
Боль можно лечить, используя принцип четырехэтапного лечения. При 1-й степени применяют ненаркотические обезболивающие, включая безрецептурные препараты, такие как парацетамол, ибупрофен, ацетилсалициловая кислота, диклофенак и другие. При 2-й и 3-й степени добавляют опиоидные или наркотические обезболивающие различной силы, психотропные препараты, антидепрессанты, спазмолитики, а также седативные средства или успокоительные препараты. При 4-й степени сильнодействующие наркотические средства вводят с помощью перфузоров - специальных систем введения лекарств - при необходимости комбинируя их с ненаркотическими обезболивающими средствами и другими формами обезболивания. На каждом из четырех этапов лечения боли медикаментозное лечение может дополняться другими методами, такими как физиотерапия, лечебная физкультура или психотерапия. Витамины группы В также усиливают обезболивающий эффект, а вот магний будет полезен при нейропатических болях или нервно-мышечных нарушениях (судорогах, мышечных болях, слабости).
При незначительной или умеренной боли чаще всего используется метод лечения 1-й или 2-й степени, в свою очередь, в терапии выраженной или невыносимой боли будет использоваться стратегия лечения 3-й или 4-й степени. Учитывая индивидуальное состояние здоровья пациента, врач определяет оптимальный вид лечения.
"Если происхождение и локализация болей ясны - мучают головные, зубные, менструальные боли, боли, возникшие после травмы и тому подобное - о наиболее подходящем решении можно проконсультироваться с фармацевтом в аптеке. Оценив ситуацию, фармацевт предложит безрецептурное обезболивающее или порекомендует немедленно обратиться к врачу", - подчеркивает фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
Что следует учитывать при приеме обезболивающих препаратов?
- Обезболивающую терапию следует начинать как можно раньше, принимая оптимальную дозу препарата - своевременно не устраненная боль или недооцененное ощущение боли удлинят продолжительность приема препаратов, и для купирования болей потребуются более высокие дозы препаратов. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность различных побочных действий.
- Перед применением лекарств важно проконсультироваться с фармацевтом - в ходе беседы специалист выяснит, нет ли у пациента индивидуальной непереносимости какого-либо из веществ, входящих в состав медикамента. Также необходимо тщательно следить за своим самочувствием в течение всего периода приема лекарства, следя за тем, чтобы лекарство не вызывало побочного действия. При наблюдении побочных действий необходимо обратиться к врачу или фармацевту.
- Без консультации с врачом или фармацевтом не следует увеличивать или уменьшать дозу лекарства, а также комбинировать различные обезболивающие препараты. Это может негативно повлиять на ход обезболивания и вызвать нежелательные побочные эффекты.
- Если врач назначил комбинированное применение безрецептурных обезболивающих средств, следует помнить, что такой метод допустим только кратковременно, при умеренной или выраженной боли. Лекарства нельзя комбинировать регулярно и продолжительно - когда боль утихнет, необходимо перейти на более легкие монопрепараты.
"Медикаментозную терапию можно комбинировать с нефармакологической терапией, благодаря чему достигается больший эффект и улучшается качество жизни пациентов. Чувствуя боль, мы в большинстве случаев остаемся обессиленными, неподвижными, с напряженными мышцами, с пониженным кровоснабжением тканей, что соответственно способствует напряжению новой группы мышц, повышая чувствительность нервных тканей - а именно боль. Массаж, лечебная физкультура и физиопроцедуры снизят напряжение и улучшат кровообращение, достигая таким образом обезболивающего эффекта. Аналогичным образом действуют тепловые процедуры или согревающие кремы, гели и пластыри. Они расширяют кровеносные сосуды, улучшают обмен веществ в тканях, тем самым способствуя уменьшению боли. Следует отметить, что тепловые процедуры рекомендуются при хронических, длительных суставных и мышечных болях, но не могут применяться в случае травм или воспалений, когда они могут усилить кровотечение и способствовать образованию отеков или застою лимфы. При острых травмах лучше использовать холодовые процедуры, которые сужают сосуды и замедляют передачу нервных импульсов. Такие процедуры можно проводить параллельно с медикаментозным лечением в течение трех дней", - объясняет фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
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