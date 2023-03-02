Четырехэтапный принцип лечения боли

"Медикаментозную терапию можно комбинировать с нефармакологической терапией, благодаря чему достигается больший эффект и улучшается качество жизни пациентов. Чувствуя боль, мы в большинстве случаев остаемся обессиленными, неподвижными, с напряженными мышцами, с пониженным кровоснабжением тканей, что соответственно способствует напряжению новой группы мышц, повышая чувствительность нервных тканей - а именно боль. Массаж, лечебная физкультура и физиопроцедуры снизят напряжение и улучшат кровообращение, достигая таким образом обезболивающего эффекта. Аналогичным образом действуют тепловые процедуры или согревающие кремы, гели и пластыри. Они расширяют кровеносные сосуды, улучшают обмен веществ в тканях, тем самым способствуя уменьшению боли. Следует отметить, что тепловые процедуры рекомендуются при хронических, длительных суставных и мышечных болях, но не могут применяться в случае травм или воспалений, когда они могут усилить кровотечение и способствовать образованию отеков или застою лимфы. При острых травмах лучше использовать холодовые процедуры, которые сужают сосуды и замедляют передачу нервных импульсов. Такие процедуры можно проводить параллельно с медикаментозным лечением в течение трех дней", - объясняет фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.