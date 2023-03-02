Чего боятся критики TikTok - и насколько оправданны их подозрения?

Несмотря на настойчивые увещевания экспертов в области кибербезопасности, большинство из нас смирилось с тем, что раскрытие личных данных - это та цена, которую мы неизбежно платим за пользование соцсетями.

В обмен на бесплатное предоставление своих услуг соцсетевые компании собирают о своих пользователях информацию, позволяющую более прицельно подбирать показываемую им рекламу (что существенно повышает ее эффективность).

Есть и другой вариант - когда накопленные данные о пользователях продают другим заинтересованным в них компаниям (которые ее используют с той же целью).

Штука в том, что TikTok - в отличие от остальных популярных приложений подобного рода - принадлежит китайскому интернет-гиганту ByteDance. Те же Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube и другие медиаплатформы собирают о нас ничуть не меньше информации - но все они базируются в США.

Поэтому вот уже много лет американские законодатели - а вслед за ними и почти весь остальной мир - исходят из того, что собранные этими компаниями данные не будут использованы таким образом, чтобы поставить под угрозу национальную безопасность США.

В указе, подписанном Дональдом Трампом в 2020 году, утверждается, что информация, собранная приложением TikTok, в теории позволяет китайским властям "отслеживать перемещения сотрудников и подрядчиков федеральных органов власти, собирать на них компромат для последующего шантажа, а также заниматься промышленным шпионажем".