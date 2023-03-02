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В Риге пятницу выглянет солнце

rus.tvnet.lv/LETA
В Риге пятницу выглянет солнце
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Зимнее солнце
Зимнее солнце Фото: Pixabay

В пятницу, 3 марта, в Латвии ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны возможны кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.

К вечеру с северо-запада поступит более обширная зона осадков - снег и мелкий дождь.

Западный, северо-западный ветер в порывах будет достигать скорости 9-14 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +1...+6 градусов.

В Риге значительных осадков не ожидается, время от времени будет светить солнце. Северо-западный ветер в порывах усилится до 14 метров в секунду, воздух прогреется до +4 градусов.

Галерея: Снег в Латвии

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