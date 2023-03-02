Вечером во вторник, 28 февраля, недалеко от Вецумниеки погиб пьяный водитель. Превысив скорость, он не справился с управлением и попал в аварию, сообщает Degpunktā.
Видео ⟩ Трагическая авария в Вецумниеки. Пьяный водитель не справился с управлением и погиб
Движение на шоссе Миса - Вецумниеки никогда не бывает интенсивным. По гравийной дороге также невозможно ехать с большой скоростью, но водитель этого не учел - машина, на которой он ехал, разбилась на 12-м километре дороги.
Автомобиль Volvo разбился при обстоятельствах, которые пока не установлены. Водитель погиб, а человеку, находившемуся рядом с ним, повезло остаться в живых.
"Насколько я понял, они сделали три сальто. К сожалению, все они были в состоянии алкогольного опьянения", - сказал Улдис, друг разбившегося водителя.
Покойный родом из поселка Миса, и соседи отзываются о нем положительно, но отмечают, что мужчина любил выпить.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!