Видео ⟩ Трагическая авария в Вецумниеки. Пьяный водитель не справился с управлением и погиб

Движение на шоссе Миса - Вецумниеки никогда не бывает интенсивным. По гравийной дороге также невозможно ехать с большой скоростью, но водитель этого не учел - машина, на которой он ехал, разбилась на 12-м километре дороги.

Автомобиль Volvo разбился при обстоятельствах, которые пока не установлены. Водитель погиб, а человеку, находившемуся рядом с ним, повезло остаться в живых.

"Насколько я понял, они сделали три сальто. К сожалению, все они были в состоянии алкогольного опьянения", - сказал Улдис, друг разбившегося водителя.

Покойный родом из поселка Миса, и соседи отзываются о нем положительно, но отмечают, что мужчина любил выпить.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)