Американская порнозвезда Райли Рид (настоящее имя - Эшли Мэттьюc), жена латвийского паркуриста Павла Петкуна, рассказала, как ее работа повлияла на их отношения.
"Я не отвратительна!": Жена латвийского паркуриста Петкуна об отношениях и съемках в порно
По словам Рид, ее бывший парень даже отказывался целовать ее после работы: "Он не хотел целовать меня, когда я возвращалась домой с работы. Из-за этого я почувствовала себя отвратительным человеком. А я не отвратительна! Это грубо. Это было так ужасно, когда он сказал мне это".
@abeam Riley Reids Ex Didn’t Wanted To Kiss Her After Work 🌽 #foryou #rileyreid #mikemajlak #loganpaul ♬ Love You So - The King Khan & BBQ Show
Это не первый раз, когда Рид рассказывает о неприятных ситуациях, с которыми она столкнулась во время работы в порноиндустрии. В 2022 году, участвуя в подкасте No Jumper, она призналась, что чуть не бросила порно из-за бывшего парня.
Рид пояснила: "Мой бывший был против порно, и я чуть не уволилась из-за него. Я думала, что ненавижу порно, но потом поняла, что просто ненавижу его".
В одном из своих постов в Instagram она написала: "У меня никогда не было друга, который гордился бы моей работой. У меня было два нормальных бойфренда во взрослой жизни, и оба раза эти отношения закончились ультиматумом - отношения или порно. Я всегда выбирала порно. Однако я боролась с этим выбором, задаваясь вопросом, правильное ли решение я приняла".
Несмотря на неприятный опыт, Рид нашла того, кто принимает ее такой, какая она есть. Это ее муж - латвийский паркурист Павел Петкун. В июне 2021 года пара поженилась, а в прошлом году у них родилась дочь Эмма.
Павел Петкун, или Pasha, родился в 1992 году в Даугавпилсе. Он - популярный паркурист, начавший спортивную карьеру в 2009 году. Петкун стал первым спортсменом, дважды подряд выигравшим Red Bull в дисциплине Art Of Motion. Прошлым летом его женой стала популярная порнозвезда Райли Рид.
Эшли Мэттьюс, более известная как Райли Рид, - американская актриса фильмов для взрослых. До прихода в киноиндустрию для взрослых в 2010 году 19-летняя Эшли работала стриптизершей. С тех пор она получила множество наград, в том числе премию AVN 2016 как лучшая исполнительница года.
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