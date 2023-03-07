"Я не отвратительна!": Жена латвийского паркуриста Петкуна об отношениях и съемках в порно

По словам Рид, ее бывший парень даже отказывался целовать ее после работы: "Он не хотел целовать меня, когда я возвращалась домой с работы. Из-за этого я почувствовала себя отвратительным человеком. А я не отвратительна! Это грубо. Это было так ужасно, когда он сказал мне это".

Это не первый раз, когда Рид рассказывает о неприятных ситуациях, с которыми она столкнулась во время работы в порноиндустрии. В 2022 году, участвуя в подкасте No Jumper, она призналась, что чуть не бросила порно из-за бывшего парня.

Рид пояснила: "Мой бывший был против порно, и я чуть не уволилась из-за него. Я думала, что ненавижу порно, но потом поняла, что просто ненавижу его".