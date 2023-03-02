Сегодня днем, 2 марта, мужчина погиб в результате пожара, вспыхнувшего в его квартире. Пламя успело распространиться из квартиры на лестничную клетку, охватив 50 квадратных метров. Об этом сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ Пожар в Торнякалнсе: мужчина погиб в своей квартире
Жильцы несколько часов простояли в неопределенности возле своего дома, ожидая, когда спасатели закончат свою работу и разрешат им войти в квартиры, чтобы осмотреть ущерб, нанесенный их имуществу.
Те, кто днем был дома, самостоятельно выбрались из здания и сумели спасти своих четвероногих друзей. Те, кто был на работе, как можно быстрее постарались вернуться домой, к горящему зданию.
Спасатели вынесли тело мужчины из квартиры, где вспыхнул пожар.
"Я увидела комнату, полную дыма, и услышал стук. Я подумала, что мой сосед расстроен, что он опять что-то бьет. Оказалось, что это были спасатели", - рассказывает жительница дома.
Рядом с горящим зданием находилось еще несколько деревянных домов. Жители этих домов беспокоились о безопасности своей безопасности.
"Мы вышли в магазин. Моя дочь пошла выгуливать собаку и говорит, что валит черный дым. Я подумала, что это кто-то топит и дым идет из трубы. Только потом, когда мы услышали, что приехала пожарная команда, скорая помощь, мы подошли посмотреть", - рассказывает жительница соседнего дома.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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