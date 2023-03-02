Видео ⟩ Пожар в Торнякалнсе: мужчина погиб в своей квартире

Жильцы несколько часов простояли в неопределенности возле своего дома, ожидая, когда спасатели закончат свою работу и разрешат им войти в квартиры, чтобы осмотреть ущерб, нанесенный их имуществу.

Те, кто днем был дома, самостоятельно выбрались из здания и сумели спасти своих четвероногих друзей. Те, кто был на работе, как можно быстрее постарались вернуться домой, к горящему зданию.

Спасатели вынесли тело мужчины из квартиры, где вспыхнул пожар.

"Я увидела комнату, полную дыма, и услышал стук. Я подумала, что мой сосед расстроен, что он опять что-то бьет. Оказалось, что это были спасатели", - рассказывает жительница дома.

Рядом с горящим зданием находилось еще несколько деревянных домов. Жители этих домов беспокоились о безопасности своей безопасности.

"Мы вышли в магазин. Моя дочь пошла выгуливать собаку и говорит, что валит черный дым. Я подумала, что это кто-то топит и дым идет из трубы. Только потом, когда мы услышали, что приехала пожарная команда, скорая помощь, мы подошли посмотреть", - рассказывает жительница соседнего дома.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)