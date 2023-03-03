Фото ⟩ В Вильнюсе у российского танка замечен автомобиль с неоднозначным номерным знаком

Мужчина утверждает, что вечером в понедельник, 27 февраля, около 20:15 вышел на прогулку в центр Вильнюса, во время которой решил пройти мимо выставленного на Соборной площади российского танка, уничтоженного в Украине.

Литовец рассказал, что возле танка были оставлены красные гвоздики, которые положили сторонники России. Через некоторое время на стоянку въехал автомобиль BMW с надписью MOIMIR ("МОЙ МИР") на номерном знаке.

Из автомобиля вышли несколько человек на вид в возрасте от 20 до 40 лет, подошли к уничтоженному танку, положили гвоздики, зажгли свечу и отправились дальше.

tv3.lt сообщает, что с момента установки танка в Вильнюсе уже имели место различные провокации со стороны пророссийски настроенных жителей.

26 февраля около 10 утра у танка произошел конфликт между двумя мужчинами из-за того, что один из них убрал с танка цветок, который оставил другой. Днем ​​позже, 27 февраля, около 12:43 к танку подошли две женщины в черной одежде, которые оставили у него цветы и начали агитировать людей вокруг.

В Риге уничтоженный в Украине российский танк Т-72Б с 24 февраля по 26 марта находится в Кронвалдском парке напротив посольства России в Латвии. Такие танки также установлены в Литве и Эстонии.

Танк 31 марта 2022 года был уничтожен украинскими военными в ходе боя в районе города Буча. ВСУ удалось обезвредить танк с помощью кумулятивного заряда, попав в отделение для боеприпасов, что вызвало взрыв и сильный пожар.

Танк является экспонатом Национального музея военной истории Украины, экспозицию которого заказал Латвийский военный музей.