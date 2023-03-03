Венгрия откладывает голосование о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Голосование переносится еще на две недели - до парламентской сессии, которая начнется 20 марта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лично поддерживает вступление двух скандинавских стран в НАТО, однако правительства в Хельсинки и Стокгольме "распространяют откровенную ложь" о Венгрии, и это вызывает у правящей партии вопросы о том, действительно ли их заявки на членство в НАТО должны быть одобрены.

Орбан сказал в радиоинтервью 24 февраля, что Венгрия направит парламентские делегации в Швецию и Финляндию, чтобы прояснить эти вопросы, прежде чем в парламенте состоится голосование.

Задержка с июля 2022 года вызвала недовольство как в Евросоюзе, так и в венгерской оппозиции.

Выступая венгерском парламенте в среду, 1 марта, депутат-либерал и бывший госсекретарь министерства обороны Агнеша Вадаи раскритиковала правящую партию Fidesz за неоднократные переносы голосования.

"В венгерском парламенте это могло произойти быстро и легко, но так не случилось. Правящая партия всегда находила какое-то оправдание или тактику проволочек", - сказала депутат, добавив, что отправка парламентской делегации в Швецию и Финляндию - это "новая уловка, чтобы отсрочить" голосование.

Кроме Венгрии только Турция пока официально не поддержала заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Один из аргументов, почему Турция отказывает в принятии в альянс Швеции стал инцидент, когда датский правый политик в январе устроил в Стокгольме акцию протеста у турецкого посольства и сжег Коран.