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Олигарх Дерипаска: денег у России не будет уже в следующем году

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Олигарх Дерипаска: денег у России не будет уже в следующем году
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Олег Дерипаска
Олег Дерипаска Фото: Reuters/ScanPix

Российский миллиардер и олигарх Олег Дерипаска заявил, что к следующему году у России могут закончиться деньги, если страна не получит инвестиции из "дружественных" стран, сообщает издание The Guardian.

Олег Дерипаска, когда-то самый богатый человек России, на инвестиционной конференции в Сибири заявил: "Денег не будет уже в следующем году. Нам понадобятся иностранные инвесторы".

Дерипаска, который находится под санкциями Великобритании, США и ЕС в связи с вторжением России в Украину, заявил, что средства на исходе.

Он сказал, что Россия находится под серьезным давлением западных санкций и что стране и ее компаниям придется искать другие страны с "более серьезными ресурсами" для инвестиций.

По его словам, раньше Россия считала себя европейской страной, но теперь ближайшие 25 лет России придется больше смотреть на восток.

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