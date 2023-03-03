Российский миллиардер и олигарх Олег Дерипаска заявил, что к следующему году у России могут закончиться деньги, если страна не получит инвестиции из "дружественных" стран, сообщает издание The Guardian.
Олигарх Дерипаска: денег у России не будет уже в следующем году
Олигарх Дерипаска: денег у России не будет уже в следующем году
Олег Дерипаска, когда-то самый богатый человек России, на инвестиционной конференции в Сибири заявил: "Денег не будет уже в следующем году. Нам понадобятся иностранные инвесторы".
Дерипаска, который находится под санкциями Великобритании, США и ЕС в связи с вторжением России в Украину, заявил, что средства на исходе.
Он сказал, что Россия находится под серьезным давлением западных санкций и что стране и ее компаниям придется искать другие страны с "более серьезными ресурсами" для инвестиций.
По его словам, раньше Россия считала себя европейской страной, но теперь ближайшие 25 лет России придется больше смотреть на восток.
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