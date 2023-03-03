Студент IT Эдгар Жейкерс поделился своим опытом того, как быть асексуалом, в ток-шоу TV3 Zilonis studijā.
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Когда нет влечения ни к груди, ни к попе: история Эдгара, каково быть асексуалом
"То, что я асексуален, не означает, что я вообще никогда не буду заниматься сексом, - подчеркивает Эдгар. - На данный момент я не занимаюсь сексом, и это меня не интересует. Но и асексуальность, как и все вещи на этой земле, очень красочна, интересна и очень спектральна".
В какой момент Эдгар понял, что секс в его жизни не имеет большого значения? Мальчик учился в маленькой школе, где в классе было пять человек. После приезда в Ригу в подростковом возрасте стали актуальны секс и сексуальность среди сверстников. Но Эдгар сделал вывод - он не очень понимает, что всех так волнует. Он даже чувствовал себя немного инопланетянином.
"У меня было ощущение внутреннего отчуждения. Я начал бояться, что я, может быть, вообще никогда не полюблю, потому что у меня нет базового желания - влечения к попе, к груди - как у всех окружающих", - вспоминает он.
Эдгар рассказывает, что с самого начала он чувствует связь с людьми в первую очередь через призму эмоций. А связь с людьми, у которых в приоритете физические удовольствия, у него вообще не складывается. "Если наши ценности принципиально разные, я не чувствую связи".
"Я больше демисексуал. Демисексуальность - это форма асексуальности, когда человек проявляет желание вступить в сексуальные отношения только с тем человеком, с которым у него уже есть эмоциональная связь", - поясняет он.
Полную версию программы можно посмотреть тут.
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