Когда нет влечения ни к груди, ни к попе: история Эдгара, каково быть асексуалом

"То, что я асексуален, не означает, что я вообще никогда не буду заниматься сексом, - подчеркивает Эдгар. - На данный момент я не занимаюсь сексом, и это меня не интересует. Но и асексуальность, как и все вещи на этой земле, очень красочна, интересна и очень спектральна".

В какой момент Эдгар понял, что секс в его жизни не имеет большого значения? Мальчик учился в маленькой школе, где в классе было пять человек. После приезда в Ригу в подростковом возрасте стали актуальны секс и сексуальность среди сверстников. Но Эдгар сделал вывод - он не очень понимает, что всех так волнует. Он даже чувствовал себя немного инопланетянином.

"У меня было ощущение внутреннего отчуждения. Я начал бояться, что я, может быть, вообще никогда не полюблю, потому что у меня нет базового желания - влечения к попе, к груди - как у всех окружающих", - вспоминает он.

Эдгар рассказывает, что с самого начала он чувствует связь с людьми в первую очередь через призму эмоций. А связь с людьми, у которых в приоритете физические удовольствия, у него вообще не складывается. "Если наши ценности принципиально разные, я не чувствую связи".

"Я больше демисексуал. Демисексуальность - это форма асексуальности, когда человек проявляет желание вступить в сексуальные отношения только с тем человеком, с которым у него уже есть эмоциональная связь", - поясняет он.

Полную версию программы можно посмотреть тут.