В Риге выступит певец The Limba

The Limba - творческий псевдоним Мухамеда Ахметжанова. Он родился в Алматы и уже с детства начал заниматься музыкой. После школы зарекомендовал себя как R&B и поп-исполнителя. В 20 лет у The Limba выходит первый студийный альбом, который заставил аудиторию Казахстана обратить внимание на свое творчество.

Уже через два года усердной работы музыкант выпускает сингл "Таблетка", спродюсированный казахстанским рэп-исполнителем Скриптонитом, а весной 2020 года выходит работа "X.O", записанная совместно с украинским музыкантом Andro. Трек собрал более 70 миллионов просмотров на YouTube.

Летом состоявшийся молодой артист выпускает песню Coco L’Eau, которая стала трендом социальной сети TikTok почти на целый год, а клип на YouTube собрал 25 миллионов просмотров.

С 2021 года The Limba начал издаваться на музыкальном лейбле Atlantic Records, где также выпускаются работы таких музыкантов как Bruno Mars, Cardi B, Coldplay, Ed Sheeran и многие другие звезды. В 2022 году у The Limba выходит совместная работа "Известным" с Моргенштеном, который также состоит на том же лейбле.

На концерте в Риге музыкант исполнит свои лучшие работы, а также презентует публике свой новый материал. Билеты на концерт доступны в кассе Ticketshop.lv. Больше информации о мероприятии доступна на официальной странице ночного клуба First.