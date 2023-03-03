Россия требует у Сербии объяснений из-за возможной поставки ракет Украине

Представитель МИД России Мария Захарова заявила в четверг, 2 марта, что Москва глубоко обеспокоена сообщениями российских и сербских СМИ. "Мы следим за этой историей. Поступившая информация вызвала глубочайшее беспокойство. Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения отношений России и Сербии. Чтобы сейчас реагировать по существу, надо опираться на факты", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

"Мы потребовали объяснений от Белграда", - сказала Захарова.

СМИ сообщили, что Сербия тайно поставила Украине 3500 ракет "Град Г-2000" производства сербской компании Krušik.

По информации сербских СМИ, российский новостной портал mash.ru сообщил, что ракеты из Сербии были доставлены в Турцию, откуда их перебросили в Словакию, а затем в Украину.

Krušik отрицает свою причастность к этому.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич в ходе парламентских дебатов также отрицал, что Сербия экспортирует оружие в Украину, но добавил: "Если частные компании покупают оружие на рынках третьих стран, а затем продают его другим странам, это не проблема Сербии. Это международная торговля", - сказал Вучевич.

Хорватская газета Telegram со ссылкой на источники в Сербии сообщила, что ракеты были из резервов сербской армии, а не из Krušik.

Сербия - одна из немногих европейских стран, которая не ввела санкции против России из-за ее вторжения в Украину, хотя министр иностранных дел Ивица Дачич в январе впервые намекнул, что Белград может изменить свою позицию, если сочтет это необходимым.