Поддержан демонтаж или перенос памятников Упитису, Саксе и Пушкину

Как сообщает Рижская дума, советом было поддержано предложение демонтировать памятник писателю Андрею Упитису и скульптуру "писательницы периода сталинизма" Анны Саксе на ул. Гауяс, 1, установленные в 1982 году в парке Кронвальда,

Совет по памятникам также согласился на демонтаж памятника Александра Пушкина в парке Кронвальда, так как он был размещен незаконно.

Совет по памятникам поддержал также предложение демонтировать памятник, установленный в 1978 году, ученому, "трехкратному герою социалистического труда СССР" Мстиславу Келдышу, который находится возле Рижского канала, напротив Латвийского университета, и убрать памятные таблички историку Янису Зутису. Она находится на Бастионном бульваре, 12.

Также поддержан демонтаж памятной таблички коммунистической партии на Чиекуркална 1-й линии, 88.

Демонтаж или перенос упомянутых памятников был предложен Центром публичной памяти.

Совет по памятникам не поддержал демонтаж памятника Морицу Эдуарду Зилберу, или писателю Судрабу Эджусу, и демонтажа памятника военному министру Российской империи Барклаю де Толли.

"Мы голосовали за то, чтобы убрать иконы империи из публичного пространства Риги. Памятник означает чествование, мы перемещаем эти символические памятники имперской власти из общедоступного пространства. Это не уничтожение истории, это прекращение лживых рассказов истории", - подчеркнула член Совета по памятникам Рита Нашениеце.

Решения Совета по памятникам являются только консультативными и не означает, что самоуправлению эти памятники сразу же следует убрать.

Как пояснили в самоуправлении, решения о демонтаже или перемещении памятников, вероятнее всего, будут различными, потому что у них различные статусы. Отдельные объекты находятся на частной земле, поэтому должна быть разработана другая процедура, как действовать.