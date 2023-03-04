Отравления школьниц в Иране. Кто за ними стоит?

Координационный совет иранского профсоюза учителей призвал на следующей неделе к акциям протеста по всей стране. "Кто бы ни стоял за этими атаками, он должен знать, что безопасность школьников и школьниц является нашей красной линией", - заявил в соцсетях Мохаммад Хабиби, один из самых известных членов профсоюза педагогов Тегерана. Хабиби в последние годы несколько раз был арестован из-за призывов к протестам.

В интернете можно найти множество сообщений и видео, рассказывающих о жертвах отравлений, произошедших в разных частях страны. "Может быть, они разработали отравляющий газ и выясняют, насколько он эффективен?", - рассуждают некоторые иранские пользователи Сети. Почти никто не верит, что за этими, очевидно скоординированными атаками, никто не стоит, как уверяет министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди.

В Иране создана широкая сеть слежки по всей стране

Генерал-майор Ахмад Вахиди, бывший министр обороны и экс-руководитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), уже много лет числится в списках лиц, разыскиваемых Интерполом. Его считают причастным к взрыву в Еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе в 1994 году, в результате чего погибли 85 человек.

"То, что утверждает (по поводу таинственных отравлений. - Ред.) Вахиди, смешно, - говорит DW журналистка Мавлюд Хаджизаде. - Госаппарат в Иране за последние 10-15 лет создал широкую сеть слежки в стране, повсюду установлены камеры наблюдения".