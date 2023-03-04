ISW: украинские силы готовятся к отводу войск из Бахмута

Кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два важных моста в районе Бахмута - один через реку Бахмутовка в северо-восточной части города и один на пути к поселку Хромово, к западу от Бахмута, пишет ISW.

"Подтверждение об уничтожении мостов свидетельствует о том, что украинские войска могли попытаться сорвать продвижение российских войск к востоку от Бахмута и ограничить возможные пути выхода российских войск из Бахмута на запад", - говорится в сообщении ISW.

Аналитики института напомнили, что 28 февраля советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что в случае необходимости украинские силы могут уйти со своих позиций в Бахмуте.

Тогда же он сообщил, что Украина укрепила территорию на западе от Бахмута, чтобы в случае отступления у российских войск не было возможности быстро продвинуться вперед.

Если украинское военное командование сочтет необходимым отвести войска, то, судя по заявлениям украинской стороны, это будет ограниченный и контролируемый вывод военных из особо сложных секторов восточного Бахмута, считают эксперты.

Британская разведка сообщила в субботу, 4 марта, что солдаты как российской армии, так и ЧВК "Вагнер" продолжают наступление на северные окраины города.

"Украинцы укрепляют этот район элитными соединениями, а за последние 36 часов два ключевых моста в Бахмуте были уничтожены, в том числе жизненно важная переправа, соединяющая город с последним основным маршрутом снабжения, ведущим из Бахмута в Часов Яр", - говорится в отчете.

Бахмут - одна из самых горячих точек фронта, которую Украина обороняет уже девять месяцев. Последнее данные Генштаба ВСУ подтверждают, что противник пытается окружить Бахмут. Для этого направлены наиболее опытные армейские части.

Галерея: Война в Украине