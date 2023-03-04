Bloomberg: РФ в обход санкций получает технологии для войны

Россия, судя по всему, успешно обходит санкции Европейского Союза и стран "Группы семи" (G7), чтобы обеспечить поставки полупроводников и других технологий, необходимых для войны против Украины. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

По словам дипломата, говорившего на условиях анонимности, российский импорт в значительной степени вернулся к довоенному уровню 2020 года. При этом анализ торговых данных позволяет предположить, что современные чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других союзных государствах, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Поставки из Китая в Россию также возросли, и Пекин играет все более важную роль в снабжении Москвы, добавил европейский дипломат. Эти страны, не входящие в ЕС, сами не вводили санкции в отношении России, но большинство из них неоднократно отрицали, что помогают Кремлю.

Продажа полупроводников через Казахстан