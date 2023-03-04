Буря в Латвии: VUGD получил восемь звонков о поваленных деревьях

Как сообщили агентству LETA в VUGD, звонки поступали из Риги, Рижского района и Видземе.

RUS TVNET уже сообщал, что из-за снега и гололеда вечером в субботу, 4 марта, по всей Латвии, за исключением окрестностей Кулдиги, затруднены условия движения, свидетельствует информация Latvijas valsts ceļi (LVC).

Также в центральных регионах Латвии нарушено электроснабжение. Оперативные бригады АО Sadales tīkls работают над тем, чтобы по возможности быстрее восстановить электроснабжение.

В субботу вечером и ночью в Латвии сохранится сильный и порывистый ветер, а также снегопады, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Порывы северо-западного ветра усилятся до 17-22 метров в секунду, местами на побережье - до 25-27 метров в секунду. Более слабый ветер ожидается только на северо-востоке страны. Стихнет ветер в ночь на воскресенье.

Объявлено желтое предупреждение, которое действует с 17:00 до 23:50.

В ночь на воскресенье, 5 марта, во многих местах продолжится сильный снегопад - толщина снежного покрова увеличится на 5-9 сантиметров. В первой половине ночи также будут метели. Во время снегопада и метели видимость будет снижена до 500-1000 метров.

Галерея: Снегопад в Риге