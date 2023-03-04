Условия вождения продолжают ухудшаться, тяжелая ситуация вблизи Резекне

Особенно тяжелые условия для движения сложились в районе Резекне, а также на дорогах между Даугавпилсом и Резекне и Екабпилсом и Резекне. Отдельные участки дорог занесены снегом.

Для улучшения условий движения на дорогах по всей Латвии работает зимняя техника Latvijas autoceļu uzturētājs.

Ранее RUS TVNET сообщал, что около 16:00 условия вождения были затруднены в большей части Латвии. Тяжелая ситуация сложилась на Таллиннском шоссе от Балтезерса до поворота на Бирини, на участке Видземского шоссе от Риги до Вангажи, на Рижской объездной дороге справа от Даугавы, а также на участке Даугавпилсского шоссе от Риги до Саулкалне.

Относительно лучше ситуация в Земгале и Курземе, где трудности есть только на отдельных участках дорог.

Согласно информации в социальных сетях и в приложении для дорожного движения Waze, сильный снегопад в Латвии, привел к нескольким авариям, что тоже затрудняет движение.

Галерея: Снег в Риге 4 марта