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Условия вождения продолжают ухудшаться, тяжелая ситуация вблизи Резекне

rus.tvnet.lv
Условия вождения продолжают ухудшаться, тяжелая ситуация вблизи Резекне
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Снегопад
Снегопад Фото: Jānis Škapars/TVNET

Из-за снега и гололеда вечером в субботу, 4 марта, по всей Латвии, за исключением окрестностей Кулдиги, затруднены условия движения, свидетельствует информация Latvijas valsts ceļi (LVC).

Особенно тяжелые условия для движения сложились в районе Резекне, а также на дорогах между Даугавпилсом и Резекне и Екабпилсом и Резекне. Отдельные участки дорог занесены снегом.

Для улучшения условий движения на дорогах по всей Латвии работает зимняя техника Latvijas autoceļu uzturētājs.

Ранее RUS TVNET сообщал, что около 16:00 условия вождения были затруднены в большей части Латвии. Тяжелая ситуация сложилась на Таллиннском шоссе от Балтезерса до поворота на Бирини, на участке Видземского шоссе от Риги до Вангажи, на Рижской объездной дороге справа от Даугавы, а также на участке Даугавпилсского шоссе от Риги до Саулкалне.

Относительно лучше ситуация в Земгале и Курземе, где трудности есть только на отдельных участках дорог.

Согласно информации в социальных сетях и в приложении для дорожного движения Waze, сильный снегопад в Латвии, привел к нескольким авариям, что тоже затрудняет движение.

Галерея: Снег в Риге 4 марта

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