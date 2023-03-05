Россиянин пытался уплыть из Крыма в Одессу, чтобы воевать на стороне Украины. Ему дали 6 лет

40-летний житель Санкт-Петербурга приговорен к шести годам тюрьмы.

В 2022 году мужчина связался с добровольческим подразделением, занимающимся вербовкой жителей России и организацией их выезда в Украину.

Сначала мужчина пытался покинуть Россию через Брянскую область, но сделать это не удалось. После этого он отправился в Крым, чтобы попытаться добраться до Одессы вплавь.

Мужчина приобрел гидрокостюм, наручный компас, подводный фонарь и другое оборудование.

Мужчина начал заплыв 6 августа, взяв с собой камуфлированную форму и берцы, указывает российское новостное агентство РАПСИ.

По информации пресс-службы крымского суда, мужчина "использовал различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации, уклоняясь от возможного пресечения его противоправной деятельности сотрудниками пограничных органов РФ".

Однако 8 августа мужчину все-таки поймали и доставили на борт пограничного корабля недалеко от села Оленевка на западе Крыма.

Суд признал жителя Санкт-Петербурга виновным в подготовке к государственной измене и попытке без разрешения пересечь границу России.