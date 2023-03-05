В Эстонии проходят парламентские выборы

405 избирательных участков по всей Эстонии открыты с 9 до 20 часов. Избиратель может проголосовать на любом участке в пределах своего избирательного округа.

Избиратель больше не привязан к одному конкретному избирательному участку и может сам выбрать для голосования избирательный участок в своем избирательном округе по месту жительства.

На выборах в Рийгикогу территория Эстонии разделяется на 12 избирательных округов. В Рийгикогу баллотируются девять партий и 10 независимых кандидатов, всего – 968 кандидатов. В предварительном голосовании приняло участие 47,3 % избирателей; электронным путем проголосовали 313 514 человек, на избирательных участках – 143 346 человек. Окончательное количество отданных электронным путем голосов станет известно сегодня поздно вечером, так как после закрытия избирательных участков будет проведен учет проголосовавших дважды. Если избиратель использовал оба способа голосования, то учитываться будет только голос, отданный на избирательном участке при помощи избирательного бюллетеня.

В 2019 году в период предварительного и электронного голосования проголосовали 346 409 избирателей, из них 99 177 человек проголосовали посредством избирательного бюллетеня и 247 232 – электронным путем.

Начиная с этих выборов в Рийгикогу применяется новая методика расчета участия в голосовании.

Ранее при расчетах учитывались все проживающие в Эстонии избиратели, но из постоянно проживающих за рубежом – лишь те, кто действительно принял участие в голосовании. Теперь будут учитываться все проживающие за границей избиратели, в том числе и те, кто не принимает участия в выборах. Проживающих за рубежом избирателей много (порядка 84 000), но их активность участия в голосовании – низкая (на предыдущих выборах порядка 8 %). По этой причине с применением новой методики общий показатель активности избирателей сократится. По старой методике активность избирателей на выборах в 2019 году составила 63,7 %, по новой методике – около 58 %.