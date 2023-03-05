Источник: Через воздушное пространство Латвии пролетел самолет с "держателем кошелька Путина"

В данный момент ответственные учреждения Латвии еще не подтвердили и не предоставили комментариев по поводу этих полетов в воздушном пространстве Латвии.

Владимир Путин и Сергей Ролдугин Фото: AFP/SCANPIX

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Цюрихе перед судом предстанут четыре банкира, которые помогали приближенному к Путину лицу вложить миллионы франков в швейцарские банки.

Четверо мужчин, которые ранее работали в "Газпромбанке", предстанут перед судом в Цюрихе 8 марта. Против низ выдвинуты обвинения в связи с "осуществлением транзакций без проверки личности бенефициарного владельца".

Швейцарские СМИ сообщают, что речь в этом деле идет о транзакциях на 50 миллионов швейцарских франков (примерно столько же в евро). Мужчины занимали руководящие должности в банке, заключающем операции в Швейцарии. Швейцарское законодательство предусматривает, что имена обвиняемых огласке не предаются, не предоставили комментариев и их адвокаты.

СМИ стало известно, что в материалах дела упомянуты два открытых в 2014 году счета "Газпромбанк", с которыми связан близкий соратник Путина Сергей Ролдугин. Банкиры не проводили никаких процедур по идентификации и обслуживали Ролдугина, позволив ему сделать в Швейцарии миллионные вклады.

"В это время Ролдугин являлся близким соратником Путина, а также крестным его дочери", - сообщает Reuters.

Указывается, что обвиняемые не выяснили ни личность Ролдугина, ни происхождение денег. В банковских документах говорится, что по делу Ролдугина указывается, что он музыкант, однако ничего не говорится о его финансовой деятельности.

Законы Швейцарии предусматривают, что нельзя обслуживать клиентов, если есть сомнения в их личности, а также в бенефициарном владельце. Оба счета были закрыты в 2016 году.

Против Ролдугина уже сейчас направлены санкции США, установленные после вторжения России в Украину. Кроме того, Ролдугина называют "держателем кошелька Путина".