В субботу через воздушное пространство Латвии были осуществлены полеты по маршруту Франкфурт - Москва - Нюрнберг, сообщает Apollo.lv со ссылкой на информацию портала Flightradar24. Глава международной организации исследовательской журналистики Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на опубликованную в российских Telegram-каналах информацию сообщает, что в самолете находился "держатель кошелька Путина" Сергей Ролдугин, который пролетел через Латвию в связи с "чрезвычайной медицинской ситуацией".
Источник: Через воздушное пространство Латвии пролетел самолет с "держателем кошелька Путина"
Латвия закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов 26 февраля прошлого года.
Самолет Bombardier Challenger 604 служит в качестве самолета-"неотложки".
Скриншот: Полет Франкфурт - Москва 4 марта
Скриншот: Полет Москва - Нюрнберг 4 марта
В субботу в 12:32 по местному времени он вылетел из аэропорта во Франкфурте, Германия. На портале Flightradar24 видно, что маршрут полета пролегал через Балтийское море, а затем через Латвию напрямую в аэропорт Москвы, где самолет приземлился в 17:25 по московскому времени.
Самолет - скорая помощь провел в московском аэропорту час и в 18:29 вылетел в немецкий город Нюрнберг. Маршрут полета снова проходил через Латвию. Самолет в аэропорту Нюрнберга приземлился в 19:12 по местному времени, свидетельствует доступная на Flightradar24 информация.
Журналист Bellingcat Грозев со ссылкой на неофициальную информацию из российских Telegram-каналов сообщает, что ВИП-персона, из-за которой были осуществлены полеты, - соратник президента России Владимира Путина Сергей Ролдугин.
Russian telegram channels connect this with Rozdulgin's health emergency. Rozdulgin is allegedly one of Putin's largest asset proxies. https://t.co/w7qoRP5eHe— Christo Grozev (@christogrozev) March 4, 2023
В данный момент ответственные учреждения Латвии еще не подтвердили и не предоставили комментариев по поводу этих полетов в воздушном пространстве Латвии.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Цюрихе перед судом предстанут четыре банкира, которые помогали приближенному к Путину лицу вложить миллионы франков в швейцарские банки.
Четверо мужчин, которые ранее работали в "Газпромбанке", предстанут перед судом в Цюрихе 8 марта. Против низ выдвинуты обвинения в связи с "осуществлением транзакций без проверки личности бенефициарного владельца".
Швейцарские СМИ сообщают, что речь в этом деле идет о транзакциях на 50 миллионов швейцарских франков (примерно столько же в евро). Мужчины занимали руководящие должности в банке, заключающем операции в Швейцарии. Швейцарское законодательство предусматривает, что имена обвиняемых огласке не предаются, не предоставили комментариев и их адвокаты.
СМИ стало известно, что в материалах дела упомянуты два открытых в 2014 году счета "Газпромбанк", с которыми связан близкий соратник Путина Сергей Ролдугин. Банкиры не проводили никаких процедур по идентификации и обслуживали Ролдугина, позволив ему сделать в Швейцарии миллионные вклады.
"В это время Ролдугин являлся близким соратником Путина, а также крестным его дочери", - сообщает Reuters.
Указывается, что обвиняемые не выяснили ни личность Ролдугина, ни происхождение денег. В банковских документах говорится, что по делу Ролдугина указывается, что он музыкант, однако ничего не говорится о его финансовой деятельности.
Законы Швейцарии предусматривают, что нельзя обслуживать клиентов, если есть сомнения в их личности, а также в бенефициарном владельце. Оба счета были закрыты в 2016 году.
Против Ролдугина уже сейчас направлены санкции США, установленные после вторжения России в Украину. Кроме того, Ролдугина называют "держателем кошелька Путина".
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