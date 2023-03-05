Зритель передачи 4. studija обратился в программу и заявил, что на заправочной станции в Огре были вырублены деревья.
Видео ⟩ Для расширения заправки в Огре вырубили деревья
Для расширения заправки в Огре вырубили деревья
Зритель говорит: "Я живу в Огре. Сегодня я заметил, что вокруг заправки Viada большие деревья были полностью вырублены! Можно ли просто просто вырубить большие деревья на границе города, чтобы расширить заправку? Кстати, на гербе Огре изображены деревья как символ города. Придется подумать о замене герба".
Муниципалитет указал, что предприниматель заплатил не полных 123 евро за сокращение биоразнообразия на заправочной станции.
Необходимость вырубить эти деревья в основном связана со строительством дороги. В результате шесть елей и сосна были срублены.
Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)
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