Видео ⟩ Для расширения заправки в Огре вырубили деревья

Зритель говорит: "Я живу в Огре. Сегодня я заметил, что вокруг заправки Viada большие деревья были полностью вырублены! Можно ли просто просто вырубить большие деревья на границе города, чтобы расширить заправку? Кстати, на гербе Огре изображены деревья как символ города. Придется подумать о замене герба".