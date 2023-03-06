Премьер Греции попросил прощения у родственников погибших в столкновении поездов; протесты из-за нее продолжаются

акция протеста в Афинах Фото: Reuters

Работники железных дорог Греции утверждают, что с 2000 года власти потратили более 20 млрд евро на установку современных электронных систем безопасности движения, однако проект так полностью и не реализован, а установленное оборудование не работает.

Заявление премьер-министра Кириакоса Мицотакиса о том, что причиной трагедии стала "трагическая человеческая ошибка", вызвало волну возмущения.

Столкновение грузового поезда и пассажирского произошло в ночь на 1 марта возле деревни Евангелизмос к северу от города Лариса.

Пассажирский поезд выполнял рейс IC62 из Афин в Салоники, навстречу ему по тому же пути двигался грузовой состав, который направлялся из Салоников в Ларису.

Удар было настолько сильным, что колеса и другие детали обоих составов разлетелись на десятки метров. Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, один из них загорелся.

В пассажирском поезде находились 350 человек, в том числе много студентов, которые возвращались домой после длинных выходных, предшествовавших Великому посту. Грузовой состав вез морские контейнеры.

В связи с катастрофой в Греции был объявлен трехдневный траур. Министр транспорта страны в среду, 1 марта, подал в отставку.

59-летний начальник станции в Лариссе обвинен в убийстве по неосторожности.

Как заявляет адвокат, его подзащитный признает, что часть ответственности за катастрофу лежит на нем, однако основной причиной катастрофы он считает техническую неисправность. По словам начальника станции, он повернул ключ автоматизированной системы, которая отправляет встречные поезда на разные пути, но она не сработала. Почему об этом не сообщили машинистам, неизвестно.

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