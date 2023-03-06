Бахмут: ВСУ продолжают удерживать город

Так он в эфире телемарафона ответил на сообщения в соцсетях, что украинская армия покидает Бахмут.

"Есть возможность подвозить боеприпасы, медикаменты, увозить раненых. Да, дорога Бахмут - Константиновка относительно небезопасна. Но наши подразделения предоставляют возможность доставить в Бахмут все, что нужно", - сказал Череватый.

Согласно различным источникам, российская армия почти окружила Бахмут. Этот город в Донецкой области армия РФ пытается захватить уже несколько месяцев.

Украинцы контролируют дороги, ведущие к городу только с юго-запада и запада. Бои уже некоторое время проходят как в самом городе, так и на его окраинах.

Галереи: Бахмут, Украина