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Бахмут: ВСУ продолжают удерживать город

rus.tvnet.lv
Бахмут: ВСУ продолжают удерживать город
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Фото: AP/Scanpix

Украинские солдаты не покинули Бахмут и продолжают держать там оборону, заявил в воскресенье, 5 марта, представитель восточной группы ВСУ Сергей Череватый.

Так он в эфире телемарафона ответил на сообщения в соцсетях, что украинская армия покидает Бахмут.

"Есть возможность подвозить боеприпасы, медикаменты, увозить раненых. Да, дорога Бахмут - Константиновка относительно небезопасна. Но наши подразделения предоставляют возможность доставить  в Бахмут все, что нужно", - сказал Череватый.

Согласно различным источникам, российская армия почти окружила Бахмут. Этот город в Донецкой области армия РФ пытается захватить уже несколько месяцев.

Украинцы контролируют дороги, ведущие к городу только с юго-запада и запада. Бои уже некоторое время проходят как в самом городе, так и на его окраинах.

Галереи: Бахмут, Украина

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