Светлану Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии

Как сообщает "Белта", экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской назначили 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. Бывшего министра культуры Павла Латушко приговорили к 18 годам колонии, а трем остальным фигурантам дела - Сергею Дылевскому, Ольге Ковальковой и Марии Мороз - по 12 лет колонии.

Лидеров белорусской оппозиции обвиняли и признали виновными по нескольким статьям УК Беларуси: заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования, возбуждение социальной вражды и публичные призывы к захвату власти.

Прокурор требовал для Тихановской и Латушко по 19 лет колонии, а для Мороз, Ковалькова и Дылевского - по 12 лет лишения свободы.

Протесты в Беларуси

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых снова был объявлен Александр Лукашенко. Оппозиция назвала результаты голосования сфальсифицироваными, в стране начались беспрецедентные для Беларуси протесты, в которых принимали участие сотни тысяч человек. Власти жестко подавили митинги и шествия, применяя насилие. Несколько протестующих погибли.

Светлана Тихановская, считавшаяся основным соперником Лукашенко, вынужденно покинула Беларусь еще во время протестов. На нее и других представителей оппозиции завели несколько уголовных дел. Сейчас Тихановская проживает в Литве, ее офис получил статус "официального представительства белорусской демократии".

В 2021 году супруга Тихановской Сергея приговорили к 18 годам колонии. Суд назвал его виновным в организации "массовых беспорядков". В том же году к 11 годам лишения свободы приговорили соратницу Тихановской Марию Колесникову, которую признали виновной в заговоре с целью захвата власти, призывах к действиям, угрожающим нацбезопасности и создании экстремистской группировки.

Летом 2022 года в Беларуси создали так называемый "институт специального производства", который позволяет вести суды заочно без присутствия обвиняемых. Тогда власти и начали процессы над Тихановской и прочими оппозиционерами.