В Беларуси лауреата Нобелевской премии приговорили к 10 годам колонии

Беляцкого и других фигурантов дела - заместителя председателя "Вясны" Валентина Стефановича, юриста и координатора кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимира Лабковича, правозащитника Дмитрия Соловьева - признали виновными в контрабанде наличных и финансировании протестов. Все они - сотрудники "Вясны".

Стефанович получил девять лет колонии усиленного режима, Лабкович - семь лет. Соловьева осудили заочно - ему дали восемь лет лишения свободы. Обвинение просило для них от девяти до 12 лет колонии.

Беляцкий, Стефанович и Лабкович были задержаны летом 2021 года. Сначала им вменяли уклонение от уплаты налогов, но позже дело прекратили и предъявили новое обвинение. По версии следствия, в 2016-2021 годах они привезли из Литвы в Беларусь не менее 201 тысячи евро и 54 тысяч долларов, а также финансировали протестные акции в Беларуси в 2020-2021 годах - оплачивали штрафы, работу адвокатов и питание в изоляторах для задержанных на протестах.

Правозащитники не признали вину.

В 2011 году Беляцкому дали четыре с половиной года лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов. Следствие посчитало деньги, которые "Вясна" тратила на помощь людям, как личный доход Беляцкого, с которого тот не уплатил налоги. Правозащитник вышел из тюрьмы в 2014 году.

Осенью 2022 года Алесь Беляцкий совместно с украинской организацией "Центр гражданских свобод" и российской правозащитной организацией "Мемориал" получил Нобелевскую премию мира.

"Вясна" - крупнейшая правозащитная организация в Беларуси. После протестов 2020 года ее сотрудники документировали факты нарушений со стороны белорусских силовиков, помогали задержанным и пострадавшим от пыток. Организация до сих пор следит за политическими делами, связанными с 2020 годом.