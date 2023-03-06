Сегодня, 6 марта, в Рижском роддоме на свет появились вторые тройняшки в 2023 году.
В Риге родились вторые тройняшки в 2023 году
"Филип, Леон и Алиса - наши вторые тройняшки в этом году. Старший брат Филип родился в Риге в 12:03 с весом 2300 г; в 12:04 на свет появился средний брат Леон, который весил 1947 г, а младшая и самая маленькая сестра Алиса родилась в 12:05 и весит 1680 г", - сказано в сообщении роддома.
"Родители тройняшек - рижане Гуна и Дмитрий Сардовы, которые пять лет назад в нашем роддоме встретили и первенца Томаса", - добавляет Рижский роддом.
Rīgas Dzemdību namā priekpilns notikums! Pasaulē nākuši šī gada otrie trīnīši – divi puisēni un viena meitenīte – Filips, Leons un Alise. ☀️— Mārtiņš Staķis (@MStakis) March 6, 2023
Sirsnīgi sveicu mazuļu vecākus – rīdziniekus Gunu un Dmitriju. pic.twitter.com/7kDVvX8yGB
Рижская дума традиционно выплачивает семьям тройняшек единовременное пособие в размере 4500 евро. C 2009 года это единовременное пособие выплачивалось 19 раз.
Первые тройняшки в Риге в этом году родились 25 января.
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