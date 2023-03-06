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В Риге родились вторые тройняшки в 2023 году

rus.tvnet.lv
В Риге родились вторые тройняшки в 2023 году
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Подарок от Рижского роддома.
Подарок от Рижского роддома. Фото: Rīgas Dzemdību nams/Facebook.com

Сегодня, 6 марта, в Рижском роддоме на свет появились вторые тройняшки в 2023 году.

"Филип, Леон и Алиса - наши вторые тройняшки в этом году. Старший брат Филип родился в Риге в 12:03 с весом 2300 г; в 12:04 на свет появился средний брат Леон, который весил 1947 г, а младшая и самая маленькая сестра Алиса родилась в 12:05 и весит 1680 г", - сказано в сообщении роддома.

"Родители тройняшек - рижане Гуна и Дмитрий Сардовы, которые пять лет назад в нашем роддоме встретили и первенца Томаса", - добавляет Рижский роддом.

Рижская дума традиционно выплачивает семьям тройняшек единовременное пособие в размере 4500 евро. C 2009 года это единовременное пособие выплачивалось 19 раз.

Первые тройняшки в Риге в этом году родились 25 января.

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